المنتجات النفطية تعلن توفر 'خزين استراتيجي' لحالات الطوارئ

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب جعفر، في تصريح صحفي، اطلعت عليه، الخليج 365، إن الشركة وفرت كميات كبيرة من أنواع المشتقات النفطية في مستودعاتها الخزنية وذلك لغرض سد إحتياجات كافة القطاعات في حالات الطوارئ .وأكد حطاب أن الشركة "وعبرهيئة التجهيز العائدة لها دائماً ما تتابع خزينها الإستراتيجي من المنتجات النفطية في مستودعاتها المنتشرة في كافة المحافظات"، مشيرا الى أنها "ممتلئة وتغطي إحتياجاتها واحتياجات كافة القطاعات العامة والخاصة في حال حدوث أي ظروف إستثنائية".

وأوضح أنه "حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم وضع كل الخطط اللازمة لمواجهة أي تحديات ممكن أن تحدث في المستقبل".

من جانبه أفصح مدير هيئة التجهيز في شركة التوزيع عن "الكميات المخزونة في مستودعات محافظة بغداد وحدها"، مشيرا الى انها "بلغت ما يقارب من 225 مليون لتر تشمل منتجات البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض".



وبين، ان الكميات متفاوتة في المحافظات فيما يتعلق بنسبة الخزين بمستودعاتها الممتلئة وحسب حاجة كل محافظة .وبحسب البيان، فأن شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتوفير المشتقات النفطية وفق خطط مدروسة ومنظمة في كافة الظروف التي يواجهها البلد .