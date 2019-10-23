الهجرة: اعادة اكثر من 300 لاجئ عراقي من تركيا

أعلن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا، اليوم الأربعاء، إعادة 317 لاجئاً عراقياً من تركيا إلى مناطق سكناهم في العراق. وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة اعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر (تركيا) ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية".



وأوضح، أن "رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات (انقرة، سامسون، جروم)"، مضيفاً أنه "تم التنسيق مع وزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

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