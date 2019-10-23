الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة في حاوية شرق لندن

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه عثر اليوم، على 39 جثة داخل حاوية في منطقة إسكس قرب لندن.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية "إن الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".



بدورها، أكدت الشرطة اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.