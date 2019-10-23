جرحى في اشتباك بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في صيدا

وتم نقل المصابين عبر الصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعاد الجيش فتح طريق الأولي بالقوة، واعتقل عددا من الشبان وأطلق سراحهم لاحقا، وعادت الأمور الى طبيعتها، في ما لا يزال عدد من المحتجين يتواجدون بالقرب من ملعب صيدا البلدي.



وحدثت أيضا مواجهة بين الجيش ومتظاهرين بعد أن فتح الجيش بالقوة الطريق في منطقة نهر الكلب بغرب البلاد.