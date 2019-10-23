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جرحى في اشتباك بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في صيدا

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أصيب عدد من الأشخاص بجروح صباح الأربعاء في "اشتباك وضرب بالأيدي" وقع بين متظاهرين وعناصر في الجيش اللبناني بعد إصرار الجيش على فتح طريق الأولي بشمال مدينة صيدا.
وتم نقل المصابين عبر الصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعاد الجيش فتح طريق الأولي بالقوة، واعتقل عددا من الشبان وأطلق سراحهم لاحقا، وعادت الأمور الى طبيعتها، في ما لا يزال عدد من المحتجين يتواجدون بالقرب من ملعب صيدا البلدي.


وحدثت أيضا مواجهة بين الجيش ومتظاهرين بعد أن فتح الجيش بالقوة الطريق في منطقة نهر الكلب بغرب البلاد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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