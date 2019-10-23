الصجري يدعو لحل البرلمان ويعده 'سببا رئيسيا لاستشراء الفساد'

وقال الصجري في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يدعو الى حل البرلمان لما تسبب بتفشي ظاهرة الفساد وسيطرة الكتل الحزبية التي تعمل على إدارة الحكومة وملئ قراراتها ومصالحها الفئوية والشخصية على حساب ابناء الشعب، مشددا على الدعوة لكتابة دستور بروحٍ عراقية وطنية والانتصار للدم العراقي الذي سال في ساحات التظاهر المقدسة.وطالب الصجري، يتغيير النظام من برلماني الى رئاسي، مؤكدا على أن يكون دور البرلمان القادم رقابي لا تعسفي ولا سارق لخيرات البلاد وتحقيق مصالح كتله الحزبية .

ودعا الصجري كل عراقي غيور على شعبه ووطنه الى ان يرفض سياسة الحزب الواحد والكتلة المسيطرة على مقدرات الشعب، مطالبا المتظاهرين السلميين الى رفع اصواتهم بقوة والمطالبة بحل البرلمان واجراء انتخابات رئاسية وتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الفاسدين.



كما أكد ان احد أسباب تعطيل عمل البرلماني هو فرض قرارات وسيطرة روؤساء الكتل على اغلبهم وهذا ما نرفضهً جملةً وتفصيلا .

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ان تحافظ الأجهزة الامنية على ارواح المتظاهرين ، لان المتظاهرين مطالبهم شرعية وواجب تنفيذها وهي حق يقف ورائه جيلٌ شبابي غيور.

