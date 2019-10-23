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الحزب الشيوعي يطالب باستقالة الحكومة وتشكيل جديدة

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طالب الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاربعاء، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل جديدة.
وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مفيد الجزائري، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد، وحضرته الخليج 365، "نطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومةجديدة، بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد".

وشدد الجزائري، على ان "تكون الحكومة الجديدة مهامها انجاز الامور اليومية والحياتية لتوفير قوت الشعب"، داعيا الى "القصاص العادل بمن قتل المتظاهرين واعطى الامر بقتلهم، واستعادة الاموال المنهوبة".

ولفت الى أن "حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادتها"ن مطالبا "بالتحضير لانتخابات مبكرة ويسبقها وضع قانون جديد".

وتلى الجزائري بيانا صدر عن الحزب يعبر عن موقفه تنشر الخليج 365 نسخا منه ادناه:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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