دولة القانون: تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات غامض ولم يستجب للتطلعات

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات بأنه "غامض ومخيب للآمال ولم يستجب للتطلعات"، داعياً الحكومة إلى عدم اعتبار هذا التقرير نهاية لعملية التحقيق، بل بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات.
وأضاف، أن "كل المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف أحداث القتل الفظيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام"، متابعاً: "كلنا جميعاً مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتحري لمعرفة من أطلق النار ومن وراء هذا الأمر، ولكن المؤسف أن التقرير المعد من اللجنة كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة".
ودعا الائتلاف الحكومة إلى أن "لا تعتبر هذه التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الأشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازماً تجاه هذا الأمر".
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