دعا رئيس لجنة المهجرين النيابية رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لبيان أسباب عدم الإشارة إلى محافظتي بابل وديالى ضمن توجيه أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص إعادة العوائل النازحة.
وأضاف، أنه "وكما يبدو فان رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية ليس لديهم علم بوجود محافظة عراقية اسمها ديالى وأخرى اسمها بابل وفيها مئات العوائل النازحة"، متسائلاً: "هل أن هاتين المحافظتين ما زالتا جزءاً من العراق أم أنهما تابعتين لدولة أخرى كي نعلم مع من نتكلم للمطالبة بحقوق أهلها؟".
وتابع، أن "هذا التعميم يجعلنا في حيرة واستغراب وشك بوجود جهات وأيادٍ خفية يخشاها رئيس الوزراء ولا تريد إعادة العوائل النازحة إلى ديالى وبابل في سبيل تحقيق التغيير الديمغرافي فيهما"، معتبراً أن "ما جرى ويجري في ديالى وبابل من أحداث وسلب للأراضي واعتداء وخطف للأبرياء وتشريد وعيش في الخيام وتجاوز على العوائل الآمنة وآخرها هذا التعميم يعطينا انطباعاً واضحاً بأن الأمر يسير إلى نفق مجهول وتبعات لا تحمد عقباها".
ودعا الدهلكي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "بيان أسباب عدم الإشارة إلى محافظتي بابل وديالى بقضية إعادة العوائل النازحة، كونه يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم إعادة تلك العوائل وتعويضهم عن ممتلكاتهم المسلوبة"، مطالباً بالوقت نفسه مجلس النواب بـ"وقفة جادة لمتابعة هذا الأمر ورفع معاناة أبناء المحافظات المحررة التي عانت ما عانت من بطش زمر داعش الإرهابية من جهة والجماعات الخارجة عن القانون من جهة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لبيان أسباب عدم ذكر بابل وديالى في توجيه حكومي بشأن إعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.