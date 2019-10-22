غدا .. انطلاق دوري 'اكس تيب' للركبي

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2019-10-22 | 23:16
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وقال امين سر الهيئة التأسيسية محمد حنون الجزائري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الدوري غدا بعد إكمال جميع الامور التنظيمية بالتعاون مع شركة اكس تيب الراعي الرسمي للاتحاد".
وأشار الجزائري الى انه "فخور جدا بإقامة اول دوري للركبي في العراق بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل من قبل جميع العاملين في رياضة الركبي".
واضاف ان "هذا الدوري سيكون بادرة خير على نشر اللعبة عن طريق الاعلام الرياضي الذي كان عامل أساسي في تعريف الرياضيين العراقيين بلعبة وركبي وجذبهم الى ممارستها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.