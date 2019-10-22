غدا .. انطلاق دوري 'اكس تيب' للركبي

وسيلتقي فريق الاسكان مع البلدي في افتتاح الدوري في الساعة العاشرة صباحا في حين سيلاعب الحدود نظيره الجماهير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وقال امين سر الهيئة التأسيسية محمد حنون الجزائري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الدوري غدا بعد إكمال جميع الامور التنظيمية بالتعاون مع شركة اكس تيب الراعي الرسمي للاتحاد".



وأشار الجزائري الى انه "فخور جدا بإقامة اول دوري للركبي في العراق بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل من قبل جميع العاملين في رياضة الركبي".

واضاف ان "هذا الدوري سيكون بادرة خير على نشر اللعبة عن طريق الاعلام الرياضي الذي كان عامل أساسي في تعريف الرياضيين العراقيين بلعبة وركبي وجذبهم الى ممارستها".