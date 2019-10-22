ريال مدريد يحقق فوزه الأوروبي الأول من معقل جلطة سراي

وتأق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد بعدما حافظ مرماه من هدفين محققين أمام تسديدتي فلورين أندون في الدقيقتين 10 و11.
وجاء التهديد الأول لريال مدريد على مرمى جلطة سراي، عن طريق رودريجو، الذي استقبل تمريرة رائعة من كريم بنزيمة، إلا أنه سددها بشكل سيء، ليمسكها الحارس على مرتين.
وافتتح توني كروس، التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 18، بعدما سدد تمريرة هازارد السحرية، بقوة في الشباك.
وعاد كورتوا ليتألق في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة يونس بلهندة الذي سدد الكرة التي وصلته من عرضية بابل الرائعة.
وفي الشوط الثاني، أهدر بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 53، إذ استلم تمريرة بينية رائعة من توني كروس إلا أنه تباطأ قبل أن يسدد كرة، تمكن الحارس من إبعادها.
وأهدر نزونزي، فرصة خطيرة للتعادل في الدقيقة 84، برأسية قوية، إلا أنها علت عارضة ريال مدريد.
وتبادل الفريقان الهجمات فيما تبقى من زمن اللقاء ولكن دون أي طارئ جديد على نتيجة المباراة.
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