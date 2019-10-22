نائبة: رئاسة مجلس النواب تتهرب من عقد جلسة استثنائية

اتهمت النائبة هدى سجاد، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بـ"التهرب" من عقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة اجراءات الحكومة بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين، مشيرة الى جمع اكثر من 100 توقيع لأعضاء المجلس.
وقالت سجاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "اننا نستغرب من تهرب رئاسة مجلس النواب المتمثلة برئيس المجلس من عقد جلسة استثنائية طالب بها اكثر من 100 نائب جمعوا تواقيع لهذا الغرض لمناقشة اجراءات الحكومة في تنفيذ وتلبية مطالب المتظاهرين التي نعتقد ان جميعها حقه وقابلة للتطبيق ضمن مديات مختلفة".
واضافت النائبة أن "مجلس النواب لابد ان يأخذ دوره وان يراقب ويستضيف رئيس واعضاء الحكومة ويستمع لما قاموا به"، معتبرة ان "الاجراءات التي تتخذها الحكومة وحزم الاصلاحات ماهي الا حلول ترقيعيه لم يقتنع بها المواطن ولا ممثليه لحد الان".
واعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عبر بيان صدر في وقت سابق، أن الجلسة القادمة ستعقد يوم السبت المقبل بحسب الموعد المقرر، مشيرة الى أنه لم يرد إلى رئاسة المجلس حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة.
واضافت النائبة أن "مجلس النواب لابد ان يأخذ دوره وان يراقب ويستضيف رئيس واعضاء الحكومة ويستمع لما قاموا به"، معتبرة ان "الاجراءات التي تتخذها الحكومة وحزم الاصلاحات ماهي الا حلول ترقيعيه لم يقتنع بها المواطن ولا ممثليه لحد الان".
واعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عبر بيان صدر في وقت سابق، أن الجلسة القادمة ستعقد يوم السبت المقبل بحسب الموعد المقرر، مشيرة الى أنه لم يرد إلى رئاسة المجلس حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة.
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