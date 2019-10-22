القبض على 30 متهم مطلوب بقضايا مختلفة في السماوة

وقالت في بيان، إن مديرية شرطة قضاء السماوة القت القبض على 30 متهم مطلوب بقضايا مختلفة ومطلوبين للقضاء وفق احكام قضائية في جميع مناطق المدينة، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.واوضح البيان ان عملية القاء القبض تمت في غضون الـ24 ساعة الماضية، وفق ممارسات امنية واسعة لتعقب ومطاردة المطلوبين في مناطق متفرقة من القضاء، مبينا ان هذه العملية جاءت تنفيذا لأوامر القبض الصادرة من المحكمة المختصة .

وبحسب البيان، فقد وجه قائد شرطة المحافظة اللواء سامي سعود جفات، المواطنين الكرام التعاون معنا في مايخص ملاحقة المطلوبين لما يشكلونه من خطر على حياتهم وممتلكاتهم ولما يسببونه من اضطراب أمني ومشاكل تعكر صفو الحياة الآمنة لابناء المحافظة وتحقيق السلم الاهلي .

