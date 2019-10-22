أعلنت قيادة شرطة المثنى، الثلاثاء، القبض على 30 متهم مطلوب بقضايا مختلفة في السماوة.
واوضح البيان ان عملية القاء القبض تمت في غضون الـ24 ساعة الماضية، وفق ممارسات امنية واسعة لتعقب ومطاردة المطلوبين في مناطق متفرقة من القضاء، مبينا ان هذه العملية جاءت تنفيذا لأوامر القبض الصادرة من المحكمة المختصة .
وبحسب البيان، فقد وجه قائد شرطة المحافظة اللواء سامي سعود جفات، المواطنين الكرام التعاون معنا في مايخص ملاحقة المطلوبين لما يشكلونه من خطر على حياتهم وممتلكاتهم ولما يسببونه من اضطراب أمني ومشاكل تعكر صفو الحياة الآمنة لابناء المحافظة وتحقيق السلم الاهلي .
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