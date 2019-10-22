الهلال ينجو من استفاقة السد ويبلغ نهائي دوري ابطال آسيا

2019-10-22 | 20:17
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نجح نادي الهلال السعودي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري رغم خسارة اليوم.
وخسر الهلال أمام السد 3-2 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم في الرياض وكان الهلال قد فاز على السد في عقر داره 4-1 في الدوحة ليتاهل بمجموع المباراتين 6-5.
وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلي نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من مباراة الغد بين جوانجزو إيفرجراند الصيني و اوراوا ريد دياموندز الياباني.
ومن المقرر ان تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا يوم 9 تشرين الثاني المقبل، على ان يقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته.
وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلي نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من مباراة الغد بين جوانجزو إيفرجراند الصيني و اوراوا ريد دياموندز الياباني.
ومن المقرر ان تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا يوم 9 تشرين الثاني المقبل، على ان يقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته.
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