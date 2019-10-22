الهلال ينجو من استفاقة السد ويبلغ نهائي دوري ابطال آسيا

وخسر الهلال أمام السد 3-2 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم في الرياض وكان الهلال قد فاز على السد في عقر داره 4-1 في الدوحة ليتاهل بمجموع المباراتين 6-5.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلي نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من مباراة الغد بين جوانجزو إيفرجراند الصيني و اوراوا ريد دياموندز الياباني.



ومن المقرر ان تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا يوم 9 تشرين الثاني المقبل، على ان يقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته.