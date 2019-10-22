مدرب الديوانية يقدم استقالته بعد الخسارة امام النفط

رياضة 2019-10-22 | 20:10 611 مشاهدة اعلن نادي الديوانية الرياضي، استقالة مدرب فريقه الكروي صادق سعدون بشكل رسمي. سعدون قاد الفريق في اربع مباريات بدوري الكرة الممتاز، تعادل في ثلاث وخسر واحدة، فيما تغلب على فريق الحر ببطولة كأس العراق. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "المدرب صادق سعدون يقدم استقالته من تدريب كرة الديوانية".



وخسر الديوانية امام النفط 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء.

وخسر الديوانية امام النفط 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء.

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