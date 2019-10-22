المالكي يدعو إلى حماية المتظاهرين السلميين ومنع إراقة مزيد من الدماء

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إلى حماية المتظاهرين السلميين ومنع إراقة مزيد من الدماء.
وشدد المالكي خلال اللقاء، على "أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الاسراع بتلبية مطالب المتظاهرين وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة" .
واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور", داعياً الى "أهمية حماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على الأمن والاستقرار ، ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة ".
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