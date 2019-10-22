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المالكي يدعو إلى حماية المتظاهرين السلميين ومنع إراقة مزيد من الدماء

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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إلى حماية المتظاهرين السلميين ومنع إراقة مزيد من الدماء.
وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة ، والتطورات الحاصلة بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد وما رافقتها من احداث".

وشدد المالكي خلال اللقاء، على "أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الاسراع بتلبية مطالب المتظاهرين وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة" .

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور", داعياً الى "أهمية حماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على الأمن والاستقرار ، ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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