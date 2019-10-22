رياضة 2019-10-22 | 19:54 871 مشاهدة أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد ، زين الدين زيدان، تشكيل الميرنجي لمواجهة جالطة سراي التركي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل الملكي على النحو الآتي.. حراسة المرمى: تيبو كورتوا. Advertisements الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو دا سيلفا. الوسط: فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس. الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو سيلفا.



ويتذيل ريال مدريد المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن جالطة سراي الثالث، فيما يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في الوصافة، برصيد نقطتين.

ويتذيل ريال مدريد المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن جالطة سراي الثالث، فيما يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في الوصافة، برصيد نقطتين.

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كانت هذه تفاصيل خبر هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد امام جلطة سراي في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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