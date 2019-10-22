القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني وسط بعقوبة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من الامن الوطني تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني وسط مدينة بعقوبة".

وأضاف انه "تم نقلهم إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات معهم".

