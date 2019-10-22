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القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني وسط بعقوبة

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أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني وسط مدينة بعقوبة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من الامن الوطني تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني وسط مدينة بعقوبة".

وأضاف انه "تم نقلهم إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات معهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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