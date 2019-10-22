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2019-10-22 | 19:27
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يعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، ابرام عقد مع شركة "جيفوفا" الايطالية للتجهيزيات الرياضية لاعتماد كرات موحدة للدوري الممتاز 2019/ 2020.
وقال وكيل الشركة المعتمد لدى العراق، عادل غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "الشركة تواصلت مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل بحث امكانية التعاقد على كرات موحدة للدوري العراقي الممتاز".
واوضح أن "الصفقة تأجلت الى اشعار آخر ولم يتم الاتفاق في الوقت الحالي على امل ان تتم اعادة المفاوضات في وقت لاحق"، مشيراً إلى أن "الشركة تسعى الى توسيع الشراكة مع الاتحاد على جميع الاصعدة".
يذكر ان "جيفوفا" اهدى كأس العراق الى اتحاد الكرة لموسم 2018/ 2019 والذي توج به فريق الزوراء في الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كرات موحدة للدوري الممتاز.. فكرة الاتحاد تفتقد للتنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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