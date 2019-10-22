كرات موحدة للدوري الممتاز.. فكرة الاتحاد تفتقد للتنفيذ

وكان اتحاد الكرة قد اعلن تعاقده مع "جيفوفا" في 26 حزيران الماضي، من اجل رعاية قمصان المنتخبات العراقية الوطنية لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال وكيل الشركة المعتمد لدى العراق، عادل غفوري في حديث ل‍لسومرية نيوز، إن "الشركة تواصلت مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل بحث امكانية التعاقد على كرات موحدة للدوري العراقي الممتاز".



واوضح أن "الصفقة تأجلت الى اشعار آخر ولم يتم الاتفاق في الوقت الحالي على امل ان تتم اعادة المفاوضات في وقت لاحق"، مشيراً إلى أن "الشركة تسعى الى توسيع الشراكة مع الاتحاد على جميع الاصعدة".

يذكر ان "جيفوفا" اهدى كأس العراق الى اتحاد الكرة لموسم 2018/ 2019 والذي توج به فريق الزوراء في الموسم الماضي.

