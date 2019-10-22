وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر

وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب في بيان، إنه "بسبب الاستمرار في إقفال الطرقات نعلن عن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة غداً الأربعاء الواقع فيه 23 تشرين الأول 2019 وحتى إشعار آخر".ويأتي هذا القرار بعد ساعات من اعلان وزير التربية اللبناني، عن اعادة فتح المدارس اعتبارا من يوم غد.

يذكر أن الاحتجاجات في لبنان تستمر منذ الأسبوع الماضي بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب. ويحتج المتظاهرون كذلك على الفساد وغلاء المعيشة وسوء الخدمات ويطالبون باستقالة حكومة، سعد الحريري.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد ومعالجة مطالب المحتجين.

وعلى خلفية الاحتجاجات، دعت عدة دول، بما فيها غربية وعربية، مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان أو مغادرة البلاد.

