مسؤول أمريكي: انسحاب جميع المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا

أكدت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، أبلغ واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح صحفي لبعض وسائل الإعلام، إن "|عبدي أكد للولايات المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية".



وشدد المسؤول على أن "الولايات المتحدة ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدة لـ 120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة، خرقا للاتفاق بين الطرفين، مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفر منها على الجانب التركي".

