التعادل الايجابي يحسم مواجهة نفط ميسان والشرطة في الدوري الممتاز

فريق نفط ميسان افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب وسام سعدون في الدقيقة السادسة، لكن الشرطة استطاع ان يدرك التعادل عن طريق نبيل صباح في الدقيقة 38، قبل ان يضيف علي يوسف الهدف الثاني للقيثارة الخضراء في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الاول بفوز الشرطة بهدفين لهدف.الشوط الثاني، زاد فرسان المملكة من الضغط في الامام واستطاعوا ان يخلقوا المزيد من الفرص حتى تمكنوا من تعديل الكفة مبكراً عن طريق اللاعب حسن حمود في الدقيقة 49، لتنتهي المباراة بتعادل ايجابي مثير.

الشرطة وصل الى النقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما حصد نفط ميسان اولى نقاطه هذا الموسم في المركز 17.

