2019-10-22 | 18:09
529 مشاهدة
حسم التعادل الايجابي 2-2 نتيجة مباراة نفط ميسان امام الشرطة والتي اقيمت على ملعب ميسان ضمن لقاءات الاسبوع الرابع من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
فريق نفط ميسان افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب وسام سعدون في الدقيقة السادسة، لكن الشرطة استطاع ان يدرك التعادل عن طريق نبيل صباح في الدقيقة 38، قبل ان يضيف علي يوسف الهدف الثاني للقيثارة الخضراء في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الاول بفوز الشرطة بهدفين لهدف.
الشوط الثاني، زاد فرسان المملكة من الضغط في الامام واستطاعوا ان يخلقوا المزيد من الفرص حتى تمكنوا من تعديل الكفة مبكراً عن طريق اللاعب حسن حمود في الدقيقة 49، لتنتهي المباراة بتعادل ايجابي مثير.
الشرطة وصل الى النقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما حصد نفط ميسان اولى نقاطه هذا الموسم في المركز 17.
الشوط الثاني، زاد فرسان المملكة من الضغط في الامام واستطاعوا ان يخلقوا المزيد من الفرص حتى تمكنوا من تعديل الكفة مبكراً عن طريق اللاعب حسن حمود في الدقيقة 49، لتنتهي المباراة بتعادل ايجابي مثير.
الشرطة وصل الى النقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما حصد نفط ميسان اولى نقاطه هذا الموسم في المركز 17.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحسم مواجهة نفط ميسان والشرطة في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.