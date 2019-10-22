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محافظ واسط يحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث بالمحافظة

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حمل محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء، مجلس الوزراء "المسؤولية الكاملة" عن أي تداعيات قد تحدث بالمحافظة، واصفا الحكومة المركزية بانها "حكومة وزراء فقط"، مشيرا الى عدم تمكنها من حل مشاكل المحافظات "مأوصلنا لما نحن فيه".
وقال المياحي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع طُلب من المحافظات ان تقدم مطالب أبنائها وخاصة مطالب المتظاهرين"، مبينا أنه "للأسبوع الثالث على التوالي مجلس الوزراء لم يناقش او يتخذ قرارات بشأن تلك المطالب الحقة، على الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء أوعدنا خلال أيام تُعقد جلسة خاصة بمطالب المحافظات".

وتابع قائلا "هنا كمحافظة واسط نحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في أي تداعيات تحدث بمحافظتنا نتيجة التجاهل وعدم الاهتمام بالمحافظات".

واعتبر المياحي، ان "الحكومة هي حكومة وزراء فقط وعدم تمكين وحل مشاكل المحافظات أوصلنا لما نحن فيه"، مشيرا الى أن "رمي المشاكل بأتجاه المحافظات وأدارتها الامنية وغيرها لن يخلي مسؤولية الحكومة المركزية أطلاقاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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