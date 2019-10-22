محافظ واسط يحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث بالمحافظة

حمل محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء، مجلس الوزراء "المسؤولية الكاملة" عن أي تداعيات قد تحدث بالمحافظة، واصفا الحكومة المركزية بانها "حكومة وزراء فقط"، مشيرا الى عدم تمكنها من حل مشاكل المحافظات "مأوصلنا لما نحن فيه".
وتابع قائلا "هنا كمحافظة واسط نحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في أي تداعيات تحدث بمحافظتنا نتيجة التجاهل وعدم الاهتمام بالمحافظات".
واعتبر المياحي، ان "الحكومة هي حكومة وزراء فقط وعدم تمكين وحل مشاكل المحافظات أوصلنا لما نحن فيه"، مشيرا الى أن "رمي المشاكل بأتجاه المحافظات وأدارتها الامنية وغيرها لن يخلي مسؤولية الحكومة المركزية أطلاقاً".
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