رئاسة مجلس النواب توجه أعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظات. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئاسة المجلس وجهت، اليوم، أعضاء المجلس بالحضور يومي الأربعاء والخميس (23 - 24 تشرين الأول) في محافظاتهم مع اللجان المشكلة من مجلس الوزراء؛ للقاء المتظاهرين وممارسة دورهم الرقابي في تلبية ومتابعة تنفيذ مطالب أبناء المحافظات المختلفة".





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