صفحة مقربة من الصدر توجه بالاستعداد والجهوزية لكل طارئ اعتبارا من الخميس

وجهت صفحة (صالح محمد العراقي) المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بالاستعداد والجهوز لكل طارئ اعتباراً من الخميس المقبل.

وذكر صالح في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وأطلعت عليه الخليج 365، : "على كل من الاداريين والعاملين وبالخصوص المكتب الخاص و الهيئة السياسية وكتلة سائرون وسرايا السلام والقاعدة الشعبية الواعية والجهة الامنية الخاصة واللجنة الخدمية البقاء على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ، والتأهب لكل أمر من ليلة الخميس القادم 26 من شهر صفر والى اشعار اخر".



وأضاف أن "ذلك جاء بسبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر.. بشرط القيام بالواجب الاخلاقي والشرعي بما يخص ذكرى وفاة الرسول (ص)"، مؤكداً أنه "على الجميع تطبيق القرار بدون تواني".

ومن المزمع خروج تظاهرات شعبية حاشدة للمواطنين يوم الجمعة المقبل، الموافق (25 تشرين الأول 2019) في بغداد وعدد من المحافظات.