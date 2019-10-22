مجلس الوزراء يقرر اطفاء 100% من مبالغ شراء الاراضي السكنية في القوش للمسيحيين

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، اطفاء 100% من مبالغ شراء الاراضي السكنية في القوش للمسيحيين.
وذكر المجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "قرر إطفاء نسبة (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية".
وقرر المجلس في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩، والاستثناء يشمل جميع الوزارات.
وقرر المجلس في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩، والاستثناء يشمل جميع الوزارات.
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