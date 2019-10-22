مجلس الوزراء يقرر تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في الموازنة. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ، إن مجلس الوزراء قرر تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩،والاستثناء يشمل جميع الوزارات.

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