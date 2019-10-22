من بينها حل البرلمان ومجالس المحافظات.. بيان لمجلس النجف بشأن مطالب المتظاهرين

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "امتثالاً منا لخطاب المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي الحسيني السيستاني نطالب الجهات التي حددتها المرجعية بضرورة اداء الواجبات الملقاة على عاتقها لتنفيذ مطالب المتظاهرين باعتبارها مطالب حقة ومشروعة ومنها: -1. التظاهر السلمي حق مكفول بالدستور والقانون ونقف مع المتظاهرين في مطالبهم السلمية وندين الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

2. حل مجلس النواب ومجالس المحافظات وجعل الحكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي عادل وممثل لكل الشعب والمناطق عن طريق الدوائر الانتخابية المتعددة.

3. الغاء مفوضية الانتخابات ويحل محلها هيئة قضائية مستقلة.

4. تعديل الدستور بما يتلائم مع متطلبات المرحلة على ان يستفتى عليه مع موعد الانتخابات القادم.



5. نطالب القضاء بحسم كافة الملفات الخاصة بدعوى الفساد خلال وقت محدد لايتجاوز اربعة اشهر.

6. تفعيل قانون (من اين لك هذا) واعتماد 2003 للمقارنة ويشمل جميع المسؤولين والموظفين والتجار ومعرفة سبب الاثراء واحالة الملطخة ايديهم بالاموال العامة للقضاء.

7. التحقيق بكافة المشاريع منذ 2003 من مليار دينار وصاعدا والتحقق من اجراءاتها ووجودها على ارض الواقع.

8. الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الصلاحيات بالدعوة المباشرة ومراجعة قانون تنفيذ الموازنة بما يضمن شفافية الاجراءات وسرعة التنفيذ بعيدا عن الروتين.

9. اعادة النظر ببيع العقارات والممتلكات العامة والتحقق بالاسعار التي تم تقديرها وفق اسعار السوق في وقتها ويشمل الجميع بدون استثناء.

10. التحقيق في جميع الفرص والمشاريع الاستثمارية وماشابها من صفقات فساد خلال السنين الماضية.

11. اعادة النظر بقانون التقاعد وتحويل عمر التقاعد الى 58 سنة وبشرط الخدمة 15 سنة واستثناء العمر للراغب بالتقاعد وتعويض حركة الملاك لاستيعاب اعداد كبيرة للتوظيف وللسنوات الماضية.

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12. فتح تحقيق حقيقي بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية والاستعانه بخبراء اجانب محايدين للوقوف على الحقائق.

13. الطلب من المتظاهرين عدم التظاهر بالمناطق المقدسة حفاظا على الاماكن المقدسة وتهييج المشاعر الدينية او استغلال المظاهرات للاساءة الى هذه الاماكن.

14. تنشيط القطاع الصناعي وايجاد فرص عمل لتشغيل الشباب العاطلين من خلال اعادة تأهيل المصانع والمعامل المتوقفة.

15. تنشيط القطاع الزراعي لاستصلاح الاراضي الزراعية وتقديم التسهيلات المناسبة.

16. التأكيد على اقرار مجلس الخدمة الاتحادي لتلافي التلاعب في التعيينات وتكون التعيينات الناتجة عن حركة الملاك علنية وشفافة.

17 . توفير السكن الملائم لكل شخص لا يملك أرضاً أو دار سكن.

18. توفير البطاقة التموينية بكافة مفرداتها وانتظامها شهريا.

19 . اعطاء المناطق المقدسة الاهمية اللازمة.

20 . توحيد سلم الرواتب لكافة موظفي الدولة والقطاع العام بما يكفل العدالة والمساواة وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".

