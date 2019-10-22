بالوثائق.. الحقائق التي نشرتها لجنة التحقيق باحداث التظاهرات

وتضمنت الحقائق "الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط النار من قبل المنتسبين ادى الى حدوث خسار بين المدنيين، وضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والامرين ادى الى حدوث فوضى وارباك وعدم سيطرة".

كما تضمنت ايضا "قيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الاحزاب ما قاد حماياتها لفتح النار ووقوع المزيد من الاصابات، اضافة الى قيام بعض المتظاهرين بحمل قنابل المولوتوف ورميها باتجاه القوات الامنية وحصول حالات رمي حي".

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