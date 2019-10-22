- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعلنت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، الثلاثاء، عن الحقائق الخاصة بنتائج التحقيق في التظاهرات.
وتضمنت الحقائق "الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط النار من قبل المنتسبين ادى الى حدوث خسار بين المدنيين، وضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والامرين ادى الى حدوث فوضى وارباك وعدم سيطرة".
كما تضمنت ايضا "قيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الاحزاب ما قاد حماياتها لفتح النار ووقوع المزيد من الاصابات، اضافة الى قيام بعض المتظاهرين بحمل قنابل المولوتوف ورميها باتجاه القوات الامنية وحصول حالات رمي حي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الحقائق التي نشرتها لجنة التحقيق باحداث التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.