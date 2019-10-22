إغلاق مركزين للتجميل وزراعة الشعر في المنصور

أعلنت دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركزين للتجميل وزراعة الشعر "غير مجازين" في منطقة المنصور ببغداد. وقالت الدائرة، إن "فريقاً مشتركاً من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة أغلق مركزاً للتجميل وآخر لزراعة الشعر بالشمع الأحمر غير مجازين في منطقة المنصور في بغداد".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "جرى خلال العملية القاء القبض على القائمين على المركزين وفق اوامر قضائية والتحفظ على الموجودات".

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