شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن تظاهرات الجمعة المقبل

وقال قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون وقد حددت القوانين ضرورة معرفة القائمين على التظاهرة ومطاليبهم ومكان المظاهرة وترخيص المظاهرة والزمت القوات الامنية بتأمين الحماية لها، وقد حرصت مديرية شرطة ذي قار على تأمين الحماية الكاملة لأكثر من 1500 مظاهرة خلال عام 2019 و2018 و 2017 و 2016".وأضاف الزيدي، أن "شرطة ذي قار وفرت الحماية وأظهرت مهنيتها وتحليها بالصبر وضبط النفس وامتصاص زخم غضب المتظاهرين رغم الاحتكاك الكبير للبعض مع الأجهزة الأمنية وكان هناك دور كبير لقادة المظاهرة في التنسيق مع قيادة الشرطة والأمراء الميدانيين من أجل التهدئة والحفاظ على سلمية المظاهرة".

وبين، أن "ما حصل في مظاهرات 1/10/2019 وما تلاها وما وقع خلالها من ضحايا في الأجهزة الأمنية والمتظاهرين يتطلب منا وقفة جادة وحقيقية لوضع حلول مناسبة لكي لا تتكرر الأحداث في مظاهرات يوم 25/10/2019، وعلينا أن نضمد جراحنا ونضع اليد بيد شرطة ومتظاهرين، فكلنا أخوة وكلنا يداً واحدة للمطالبة بالحقوق ونبذ العنف وعلينا جميعاً أن نحافظ على المال العام والخاص واحترام القانون لتفويت الفرصة على من يريد خلط الأوراق وإشاعة الفوضى في المحافظة من خلال خلق الاحتكاك بين المتظاهرين والاجهزة الامنية والاعتداء على المال العام والدوائر الحكومية".



وتابع، أنه "من أجل سلمية التظاهرة (تظاهرة 25 تشرين الأول) أصدرنا الأوامر التالية:

1- سحب جميع الأسلحة من ساحات التظاهرات ولا يجوز للأجهزة الأمنية حمل أي سلاح مهما كان نوعه.

2- سيكون سلاحنا علم العراق به نحمي أنفسنا ودوائرنا ومدينتنا وليكن علم العراق خيمتنا ومحاربة الفساد والفاسدين هدفنا وللعراق فقط انتمائنا.

3- استحصلنا موافقة وزير الداخلية على تشكيل قوة حفظ النظام وبمستوى فوجين من موارد شرطة محافظة ذي قار ستحل محل قوة فض الشغب.

4- يمنع منعاً باتاً ارتداء ملابس اللون الأسود من قبل جميع منتسبي شرطة ذي قار ومن يرتدي ذلك يودع السجن وعلى الأجهزة الرقابية متابعة ذلك وإعلامنا.

5- يمنع منعاً باتاً ارتداء النقاب ومهما كانت الأسباب وسيشكل مجلس تحقيقي بحق المخالف.

6- على جميع اخوتنا من منتسبي الشرطة التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك من قبل المتظاهرين أو سماع بعض الكلمات النابية وتفويت الفرصة على المندسين الذين يسعون الى حرف مسار المظاهرة.

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7- نرجو من جميع القائمين على المظاهرة تحديد أماكن التظاهر من أجل تأمين الحماية وإنشاء حواجز تفتيش تحسباً من دخول أحزمة ناسفة أو أسلحة نارية أو آلات جارحة والتسلل في صفوف المتظاهرين لضرب المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية وخلق الفتنة وإشاعة الفوضى.

8- نرجو من جميع الإعلاميين والصحفيين التواجد في ساحات التظاهر ونقل الحقائق كما هي والابلاغ عن اي حالات الاحتكاك سواء من بعض منتسبي الاجهزة الامنية اوالمتظاهرين والعمل على التهدئة.

9- نرجو من كافة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التواجد في ساحات التظاهر للحفاظ على سلمية المظاهرة ومعالجة الحالات السلبية.

10- سيتم الإيعاز إلى الأجهزة الاستخبارية بمسك أسطح جميع البنايات العالية المطلة على تواجد المتظاهرين وبدون سلاح لمراقبة كل البنايات والإخبار عن كل شخص يحمل سلاحاً على تلك البنايات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

11- ان الاعتداء على المصارف والسجون والاهداف العسكرية ودوائر الشرطة ومراكزها ومقرات الاجهزة الامنية يعتبر عملاً إرهابياً ويجب على الاجهزة الامنية ان تتعامل بحزم وشدة كتعاملها مع الارهابيين.

12- ليكن شعارنا ذي قار تجمعنا وتوحدنا ونتخطى الصعاب ونضمد الجراح من اجل نيل حقوقنا".