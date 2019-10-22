تحقيق الكرادة: تصديق أقوال عصابة نصب ترتدي زياً خليجياً

صدقت محكمة تحقيق الكرادة، الثلاثاء، أقوال عصابة متكونة من 6 أشخاص متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد إيهامهم بأنهم مواطنون خليجيون.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القاضي المختص أفاد بقيام عصابة تقوم بارتداء الزي الخليجي وتستخدم سيارة حديثة، بممارسة جريمة النصب على المواطنين بالقرب من شركات الصيرفة من خلال إيهامهم بأنهم مجموعة من المتبرعين الخليجيين ولديهم أموال يرغبون بتحويلها إلى الدينار العراقي".



وأضاف البيان، أن "العملة بلا قيمة وأفراد العصابة يطلبون من الضحايا الاستفسار عن قيمة العملة بطريقة احتيالية وهي الاتفاق مع شركة صيرفة يكون أحد أفرادها من العصابة يبلغ الضحايا بأن القيمة الشرائية للعملة عالية"، مشيراً إلى أن "العصابة اعترفت بقيامها بخمس عمليات نصب واحتيال في عموم مناطق بغداد".

