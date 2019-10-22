2019-10-22 | 12:30 910 مشاهدة لا تختلف التظاهرات في العراق عن تلك التي شاهدناها في لبنان. الخلاف الأكثر ميزة هو خلاف قادة البلدين في التعامل مع التظاهرتين. بعد أكثر من 15 يوما على اندلاع التظاهرات في العراق، انفجرت الاحتجاجات في لبنان بوجه الجميع، بعد ارتفاع اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وغلاء أسعار الوقود وخدمة الاتصالات. فما الذي يميز التظاهرات في لبنان عن تلك التي في العراق؟ وهل كانت المواقف السياسية مماثلة في كلا البلدين؟ شاهد الفيديوغراف المرفق حتى النهاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لبنان والعراق تظاهرات متشابهة ورجال مختلفون... كيف تكون النتيجة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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