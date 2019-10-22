نائب: العراق سيواجه مخاطر من عدة محاور بعد دخول قوات امريكية اليه

اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الثلاثاء، ان دخول قوات امريكية اضافية الى العراق قادمة من سوريا يمثل مخالفة للدستور العراقي وخطرا على امن واستقرار البلد.

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، ان "دخول اي قوات اجنبية امريكية او غيرها الى العراق غير مسموح به دون موافقة الحكومة العراقية وهي لا يمكنها الموافقة بدورها على هذا الامر دون موافقة مجلس النواب"، مبينا ان "دخول قوات اجنبية بعدد كبير الى العراق سيمثل خطرا على من عدة محاور".

واضاف الفايز، ان "الخطر الاول ياتي من جانب ان زيادة القوات الامريكية في العراق فهذا الامر سيعطي لواشنطن قدرة اكبر لتنفيذ مخططاتها بالمنطقة وهذا معناه انها استخدمت العراق مرتكزا لها لتنفيذ ما تريد مع بعض دول الجوار وهذا امر لا يسمح به الدستور العراقي"، لافتا الى ان "الخطر الثاني ينطلق من باب ان تواجد هذه القوات لايوافق عليه الشعب العراقي وقد تحصل فوضى او اضطرابات قد تشارك بها تلك القوات وهو ما يضر بامن واستقرار العراق".

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واكد الفايز، ان "العراق يرفض رفضا قاطعا زجه باي صراعات او محاور اقليمية كما نرفض ادخال ارهابيي داعش او عوائلهم لاحتجازهم داخل اراضينا".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اكد، في 20 تشرين الاول 2019، أنه قد يتم نقل جميع القوات والتي يبلغ عددها نحو 1000 جندي التي تنسحب من شمال سوريا إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش".