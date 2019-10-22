الأسد: أردوغان لص.. ومعركة إدلب هي الأساس لحسم الإرهاب

وقال الأسد خلال زيارته لمحافظة إدلب، إن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض"، مضيفاً : "كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".وتابع، أنه "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وحالياً انتقل رهانهم الى الأميركي".

وفي سياق منفصل، هاجم الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".