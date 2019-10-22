اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، معركة إدلب بأنها الأساس لحسم "الفوضى والإرهاب" في كل مناطق سوريا، في حين هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفاً إياه بـ"اللص".
وقال الأسد خلال زيارته لمحافظة إدلب، إن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض"، مضيفاً : "كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".
وتابع، أنه "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وحالياً انتقل رهانهم الى الأميركي".
وتابع، أنه "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وحالياً انتقل رهانهم الى الأميركي".
وفي سياق منفصل، هاجم الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد: أردوغان لص.. ومعركة إدلب هي الأساس لحسم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.