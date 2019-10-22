اقتصادي يدعو الحكومة للاستفادة من مياه الامطار لمياه الشرب

دعا الخبير الاقتصادي غدير العطار، الثلاثاء، الحكومة للاستفادة من مياه الامطار لمياه الشرب.

وقال العطار في بيان له تلقت الخليج 365 إن "مياه الأمطار تعد المصدر الرئيسي في ري المزروعات إضافة إلى تجميعها لسد النقص الحاصل في المياه الصالحة للشرب والتنظيف خلال فصل الصيف".

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وتابع أن على "الجهات الحكومية تحضير خزانات ضخمة لتجميع مياه الأمطار الهاطلة في فصل الشتاء ومعالجتها ومن ثم توزيعها على المنازل لاستخدامها في الشرب والتنظيف".

ولفت إلى أن"مياه الإمطار المخزنة يجب تصريفها للمشاريع الزراعية الأمر سيؤدي لإنعاش قطاع الذهب الأخضر وتشغيل طبقة الفلاحين من جديد لدعم السوق العراقية".

وكانت هيئة الانواء الجوية توقعت سابقًا ان تشهد البلاد سقوط أمطار خلال الايام المقبلة بشكل غزير.