الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى بواسطة 'حجر'

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل طفل في نينوى بواسطة "حجر".

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من ضباط مديرية مكافحة الاجرام وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وبعد جمع المعلومات الدقيقة والبحث والتحري والتعمق بالتحقيق وجمع الادلة تمكنا من كشف جريمة قتل بحق طفل يبلغ من العمر ( ٨ سنوات) بعد اقل من اسبوع من وقوعها وتلقي القبض على المجرمين الفاعلين وهما متهمة ومتهم".

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واضافت انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واعترفت المرأة بقيامها استدراج الطفل الى دارها، وبعدها قامت بخنقه وضربه بواسطة ( حجر) ادى الى قتله"، مشيرا الى ان "المجرم اعترف بقيامه بنقل جثة الضحية الى المدرسة القريبة من دارهم واخفائها".

وتابعت ان "دافع الجريمة هو الانتقام، حيث تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث بحضور قاضي التحقيق المختص"، لافتة الى انه "تم القبض عليهما غربي مدينة الموصل".