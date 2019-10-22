هل تشارك أحلام في احتجاجات لبنان؟ (صور)

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن رغبتها في المشاركة بالاحتجاجات اللبنانية، وذلك عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نشرت على حسابها على تويتر مجموعة من الصور الملتقطة من التظاهرات، وعلقت بالقول: "سالوني شو صاير في بلد العيد مزروعة ع الداير نار وبواريد قلت لهم بلدنا عم تخلق جديد لبنان الكراااااااامة والشعب العنيد".

الى ذلك، غردت مرة أخرى، حيث نشرت مجموعة جديدة من الصور وكتبت: "الله عليكم تجمعتوا اخوان واصدقاء فلتكونوا عبرة تعتبرها كل الشعوب للتاريخ عملتوا بصمة اسمها ثورة وطنية حقيقية بكاني خوفكم على بعض من الصور والفيديوهات اللي توصلنا والكل يقول الله عليهم برافوا، تمنيت أكون معاكم ربي يحميكم".