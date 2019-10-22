بالفيديو والصور: ميريام فارس تثور

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شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس في الاحتجاجات اللبنانية المطالبة باسقاط الحكومة، برفقة زوجها وابنها جايدن.
ونشرت صورا لمشاركتها وجع اللبنانيين، رغم حرصها على اخفاء وجه زوجها وابنها. وعلى تويتر، أرفقت الصورة بتعليق: "لمستقبل أفضل".
كما نشرت مقطع فيديو لابنها جايدن داخل السيارة، على حسابها الرسمي على انستغرام، وهو يغني باللغة الفرنسية لوطنه الحبيب لبنان. وكتبت على الفيديو: أطفالنا مستقبل لبناننا.
أما عبر خاصية الستوري في انستغرام، فقد نشرت مجموعة من الصور الخاصة بالتظاهرات أو الاحتجاجات اللبنانية، وعلقت على احداها بالقول: "اليوم فرحانة من قلب قلبي، هيدي أول مرّة بحس قدي اللبنانيين متحدين، بلا طائفية بلا أحزاب".
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