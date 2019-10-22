القبض على عصابة 'تبتز' المواطنين في طوزخوماتو

أعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة "تبتز" المواطنين في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين. وقال المكتب الإعلامي للفرقة، إن "فوج مغاوير فرقة الرد السريع ألقى القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص في طوزخورماتو". وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذه العصابة تقوم بابتزاز المواطنين وترويعهم".



يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين الحين والآخر عمليات تسفر عن اعتقال متهمين في بغداد والمحافظات. يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين الحين والآخر عمليات تسفر عن اعتقال متهمين في بغداد والمحافظات.

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