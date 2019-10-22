تعرف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (22 تشرين الأول 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.350 ديناراً، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الاثنين. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً. سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.



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