الحشد ينفي ما نشر بشأن توجيه منتسبيه بعدم مشاركته في التظاهرات الشعبية

نفت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، ما نشر بشأن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية، فيما دعت وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية الى توخي الدقة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداول عن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية، عار عن الصحة"، مبينة ان "الكتاب الذي تناقلته بعض الصفحات والمواقع مزور وغير حقيقي".

وشددت المديرية ان "مثل هذه الفبركات لن يكون لها اثر وتأثير في الرأي العام"، مشيرة الى انها "محاولة يائسة لزج الحشد الشعبي في الصراع مع الشعب من قبل بعض وسائل إعلام معادية".

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ودعت المديرية "وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المواقف الرسمية من مصادرها"، لافتة الى انها "تتمسك بحقها القانوني بملاحقة المزورين".