'فرانس فوتبول' تعلن القائمة النهائية لمرشحي جائزتي الكرة الذهبية وكوبا 2019

وكشفت المجلة الفرنسية، النقاب عن خمسة لاعبين من أصل 30 من المرشحين للجائزة.

يذكر أن المجلة الفرنسية، تقدم أيضًا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في عالم كرة القدم، بناءً على أصوات الصحفيات المتواجدات في جميع أنحاء العالم.



وتقدم الصحيفة أيضًا جائزة "كوبا"، والتي تُمنح لأفضل موهبة شابة في كرة القدم، تحت 21 عامًا.

وقالت المجلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها ستكشف عن الـ"30" لاعبًا تابعًا اليوم، وجاءت الأسماء على النحو الآتي..

30- ساديو ماني (ليفربول).

29- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

28- فرانكي دي يونج (برشلونة).

27- هوجو لوريس (توتنهام)

26- دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)

25- مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)



24- ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول)

23- دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)

22- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال)

21- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

20- روبرتو فيرمينو (ليفربول)

19- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

18- هيونج مين سون (توتنهام

17- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

16- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

15- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

14- أليسون بيكر (ليفربول)

13- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

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12- كريم بنزيمة (ريال مدريد)

11- جيورجينيو فاينالدوم (ليفربول)

10- ليونيل ميسي (برشلونة)

9- رياض محرز (مانشستر سيتي)

8- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

7- كاليدو كوليبالي (نابولي)

6- أنطوان جريزمان (برشلونة)

فيما جاء المرشحون لجلئزة أفضل لاعب تحت 21 عامًا "كوبا" كالاتي:

10- لي كانج إن (فالنسيا)

9- صامويل تشوكويزي (فياريال)

8- مويس كين (إيفرتون)

7- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)

6- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)

5- أندري لونين (بلد الوليد)

4- ماتيو جندوزي (آرسنال)

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

2- كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)

1- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)