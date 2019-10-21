الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن الهجوم على علاس وتؤكد مقتل اثنين واصابة ثلاثة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان قوة امنية تصدت لهجوم لعناصر "داعش" على حقل علاس في صلاح الدين، مبينة ان ذلك ادى الى سقوط خمسة قتلى وجرحى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت على نقطتين امنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل منتسبين إثنين".

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واضافت ان "القوة التي حاولت اخلاء القتيلين تعرضت لاطلاق نار مباشر، ما أدى الى جرح ٣ منتسبين"، مشيرة الى انه "تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن قوة امنية تصدت لهجوم عناصر "داعش" على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.