قوة امنية تتصدى لهجوم لعناصر 'داعش' على حقل علاس النفطي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش شنوا هجوما على حقل علاس النفطي شرق قضاء تكريت ضمن صلاح الدين".

واضاف المصدر ان "قوة من شرطة الطاقة تصدت للهجوم"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.