قبيلة الكلابيين تستنكر الهجمة الشرسة على قادة الحشد وخاصة اللامي

استنكرت قبيلة الكلابيين تستنكر الهجمة الشرسة على قادة الحشد وخاصة ابو زينب اللامي.

وقالت القبيلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر بشدة الهجمة الشرسه على قادة الحشد وامن الحشد وبالأخص ابو زينب اللامي".

وحمل شيوخ القبيلة "الكيان الصهيوني وبعض العملاء مسؤولية زج اسم الحشد الشعبي في كل حدث سلبي يحدث في العراق"، معتبرين "ذلك جزء من حملة تشويه السمعة التي تستهدف الحشد الشعبي منذ تاسيسه لغاية اليوم".