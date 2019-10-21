بعد قليل.. قضية درجال واتحاد الكرة على طاولة 'صوت الملاعب'

رياضة 2019-10-21 | 21:41 2,426 مشاهدة يناقش برنامج "صوت الملاعب" في حلقة اليوم قضية النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم والجدل القائم حول التصويت عليه من عدمه. البرنامج سيناقش اخر مستجدات الصراع بين النجم الدولي السابق عدنان درجال ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، فالبرنامج سيسلط الضوء عليه عبر ضيفي حلقة اليوم، الصحفي والاعلامي ميثم الحسني والصحفي والقانوني عدي اللامي والمستشار القانوني وعبر "سكايب" المحامي السابق لاتحاد الكرة، نزار احمد.



"صوت الملاعب" برنامج رياضي من تقديم طه ابو رغيف، يأتيكم عبر شاشة قناة السومرية من الاحد الى الاربعاء في تمام الساعة 11 مساءً.

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