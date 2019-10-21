نائب: لن نرضى بتسويف التحقيقات وافلات الجاني في احداث التظاهرات

اكد النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان الحمداني، الاثنين، اننا لن نرضى او نسمح بتسويف نتائج التحقيق فيما جرى خلال التظاهرات و افلات الجاني، كما لانرضى بزج الابرياء في السجون، مشددا على اهمية ان يكون هنالك حراك حكومي وبرلماني لتحقيق المطالب الشعبية.
وأضاف الحمداني، "هناك جدية لدى اللجان التحقيقية في البحث والكشف عن ملابسات ماجرى من عمليات استهداف وقنص وقتل للمتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية"، مشددا على ان "التقرير في مراحله الاخيرة وسيسلم الى رئيس الوزراء وستعلن النتائج بالكامل لمحاسبة المسئ لضمان عدم تكرار ماحصل".
وأكد الحمداني على، "اهمية ان يكون هنالك حراك حكومي وبرلماني لتحقيق المطالب الشعبية التي تم تحقيق البعض منها اما البعض الاخر فهنالك اجراءات للمضي بها كونها بحاجة لتخصيصات مالية او تشريعات قانونية او تعليمات داخل الوزارات"، مشددا على اننا "لن نرضى او نسمح بتسويف نتائج التحقيق وافلات الجاني كما لانرضى بزج الابرياء في السجون".
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