نائب: لن نرضى بتسويف التحقيقات وافلات الجاني في احداث التظاهرات

وقال الحمداني في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اصوات تطالب باسقاط العملية الديمقراطية والسياسية والى ماشابه ذلك وهي مطالبات تدخلنا في نفق مظلم ولانعلم ماهي البدائل وهل ستكون افضل من الوضع الحاضر ام اسوء"، مبينا أن فيما يتعلق بـ "اللجان التحقيقية المشكلة لكشف الجهات التي استهدفت المتظاهرين فان موقفنا واضح باننا مع احقاق الحق وحماية دماء العراقيين كونها مقدسة ونرفض الاستهداف لهم".وأضاف الحمداني، "هناك جدية لدى اللجان التحقيقية في البحث والكشف عن ملابسات ماجرى من عمليات استهداف وقنص وقتل للمتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية"، مشددا على ان "التقرير في مراحله الاخيرة وسيسلم الى رئيس الوزراء وستعلن النتائج بالكامل لمحاسبة المسئ لضمان عدم تكرار ماحصل".

وأكد الحمداني على، "اهمية ان يكون هنالك حراك حكومي وبرلماني لتحقيق المطالب الشعبية التي تم تحقيق البعض منها اما البعض الاخر فهنالك اجراءات للمضي بها كونها بحاجة لتخصيصات مالية او تشريعات قانونية او تعليمات داخل الوزارات"، مشددا على اننا "لن نرضى او نسمح بتسويف نتائج التحقيق وافلات الجاني كما لانرضى بزج الابرياء في السجون".