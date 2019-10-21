نائب يهدد بموقف برلماني تجاه أمينة بغداد

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مدينة الصدر التي قدمت الكثير من التضحيات في الحرب ضد الإرهاب والعديد من التضحيات خلال التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات الا انها ما زالت حتى اللحظة لم تلق أي اهتمام وما زالت أكداس النفايات تملأ شوارعها في وضع لا يطاق ولا ينسجم مع أبسط مقومات الحياة الكريمة".وأضاف العقابي، أنه "رغم كثرة المناشدات لأمانة بغداد الا أن الأعذار كانت واهية وغير منطقية ومنها عدم وجود الأموال رغم أن واردات الأمانة الجميع يعلم أنها كبيرة جداً سواء من الضرائب أو بدلات استئجار المواقع والساحات العامة".

وأشار إلى أننا "وضمن واجبنا الأخلاقي والقانوني كممثلين للشعب ومدافعين عن حقوقهم، فأننا نكرر المطالبة بانصاف مدينة الصدر وإيجاد حلول جذرية للواقع الصحي والخدمي فيها وتسخير الجهود لرفع أكداس النفايات منها".



وتابع، أنه "في حال لم تجد تلك المطالبات أي استجابة فسيكون لنا موقف آخر من خلال جمع تواقيع لاستضافة أو حتى استجواب الأمينة على خلفية حالة الإهمال التي تعانيه مدينة الصدر خصوصا والعاصمة عموماً".