بالوثيقة.. لجنة نيابية تخاطب التربية بشأن آلية قبول المتقدمين للتعيين في نينوى

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن مخاطبة رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي وزارة التربية لتعديل آلية قبول المتقدمين للتعيين على ملاك مديرية تربية نينوى.



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