بالصور: التصعيد في الشارع اللبناني يسابق مهلة الحريري للقوى السياسية

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تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، صباح اليوم الاثنين، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة، سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.
ومنذ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، كانت أكثر من 50 طريقاً قد قُطعت بالكامل، ولا سيما المداخل الشمالية والشرقية والجنوبية لبيروت، بجانب العديد من الطرق داخل العاصمة.
ومنذ مساء يوم أمس، انتشرت دعوات إلى تصعيد الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها رسالة صوتية تقول إن "جماعة الدولة تتصل بكل أصحاب الشركات وتقول لهم إن اليوم هو يوم عمل عادي، وأصحاب الشركات يطلبون من موظفيهم التوجه إلى العمل. ندعو الكل إلى عدم الخروج من الشارع، وعدم فتح الطرقات إلى أيّ كان. يجب أن نشلّ البلد غداً (اليوم)، حتى أن اجتماع مجلس الوزراء يجب ألا يُعقد، إذا استسلمنا نكون قد خسرنا كل شيء".
ومع ذلك، فإنه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن الورقة المقترحة من الحريري قد حظيت بتوافق عام.
ولم يشارك حزب "القوات اللبنانية"، الذي استقال وزراؤه الأربعة من الحكومة، في المشاورات التي أجراها الحريري بشأن الورقة الاقتصادية، فيما قال رئيسه سمير جعجع، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، إنّ "الأحداث تخطت أي ورقة إصلاحية، ويجب الذهاب إلى تغيير جذري، وأخذ ما يطلبه النّاس في الاعتبار".
وقال وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور، إن "الاشتراكي" أضاف على الورقة التي أعدها الرئيس الحريري، بعض الأمور النوعية الجذرية، مشيراً إلى أن الحريري تلقف أفكار الحزب بإيجابية.
لكن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنلاط، قال، في حديث إلى قناة "الجزيرة" القطرية مساء، إن "بعض الوزراء يجب أن يتنحوا"، وأكد أنه "لا يمكننا البقاء معهم في الحكومة"، مسمّياً بشكل خاص وزير الخارجية، جبران باسيل.
وأعلن جنبلاط رفضه الورقة الاقتصادية المقدمة من الحريري، داعيا إلى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد.
واعتبر جنبلاط أن على "حزب الله" أن "يتفهم غضب الشارع"، مشددا على أن تغطية الحزب لما وصفه "رمز الاستبداد" (باسيل) "يجب أن تتغير".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنّ الحكومة الأمريكية تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي.
في المقابل، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر دبلوماسية قولها، إن "الحريري تلقى رسالة شفوية من القيادة الروسية، أكدت له فيها أنها لا تحبّذ استقالته نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة في هذه المرحلة".
ووسط كل هذه الاحتجاجات، لم تخلو الساخات من طرافة الشعب. حيث انتشرت صورا لبعض اللبنانيين الذين حولوا هذه اللحظات السياسية الدقيقة الى لحظات طريفة، فافترش احدهم الارض بحوض صغير للسباحة، بينما حول البعض الساحات الى حفل شواء، وفي معظم المناطق اللبنانية أتى فنانون وأحيوا الاحتفالات بأغان وطنية وثورية لاضفاء روح جميلة بين الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: التصعيد في الشارع اللبناني يسابق مهلة الحريري للقوى السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.